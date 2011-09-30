Лукашенко: Ни я, ни Россия не оставим Белоруссию

Слухи о проблемах со здоровьем и намерениях покинуть родину опроверг в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вопреки появившимся сообщениям он чувствует себя хорошо.

«Что касается состояния здоровья, то вы им передайте, что президент смертельно болен и пусть выстраиваются в очередь – завтра трон освободится. Кто первый вскочит, тот и займет», – пошутил Лукашенко.

«А если всерьез, я вполне нормально себя чувствую, и я за собой не обнаружил нетвердой походки и никогда бледным я не был», – добавил президент и пригласил журналистов на свои спортивные тренировки.

«Мы еще поживем, но страну они (оппозиция) не получат, как бы они не пыжились, что бы они ни делали», – уточнил он, но признал, что последний год для него был тяжелым из-за предвыборной кампания, президентских выборов, ситуации на валютном рынке, взрыва в минском метро.

«Все это ложилось на мое сердце и рубцов там предостаточно», – сказал Лукашенко.

Но, отметил президент, «друзей у нас достаточно. Возьмите Россию. Уверен, что России мы очень нужны», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

«Уверен, что Россия подставит плечо и мы выйдем на нормальную жизнь», – заверил он.