Приговор по газовому делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Печерский районный суд Киева начнет оглашать 11 октября. 30 сентября судья Родион Киреев объявил, что суд удаляется в совещательную комнату до 9.00 (10.00 мск) 11 октября.

Тимошенко отказалась выступать в суде с последним словом. Она потребовала у судьи предоставить ей время до понедельника для подготовки к выступлению.

Киреев разъяснил, что обращаться с последним словом - это право, а не обязанность. "Суд дает вам эту возможность, дает вам слово", - сказал он, обращаясь к экс-премьеру.

Тимошенко такой ответ не устроил. "Я делаю заявление о том, что я лишена права на последнее слово", - цитирует экс-премьера РИА Новости.

Кириеев вновь предложил Тимошенко выступить с последним словом, однако она вновь отказалась. После этого судья объявил, что суд удаляется в совещательную комнату.

Присутствующие в зале сторонники Тимошенко встретили это объявление криками "позор". Сама экс-премьер призвала своих сторонников к стойкости. "Держитесь!" - заявила она.

Генеральная прокуратура Украины обвиняет экс-премьера в превышении властных полномочий при подписании в 2009 году соглашений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. Тимошенко была арестована 5 августа. Гособвинение требует приговорить ее к семи годам лишения свободы.