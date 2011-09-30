Приговор по "газовому" делу Юлии Тимошенко отложили до 11 октября
30 сентября 2011, 20:40 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Приговор по газовому делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Печерский районный суд Киева начнет оглашать 11 октября. 30 сентября судья Родион Киреев объявил, что суд удаляется в совещательную комнату до 9.00 (10.00 мск) 11 октября.
Тимошенко отказалась выступать в суде с последним словом. Она потребовала у судьи предоставить ей время до понедельника для подготовки к выступлению.
Киреев разъяснил, что обращаться с последним словом - это право, а не обязанность. "Суд дает вам эту возможность, дает вам слово", - сказал он, обращаясь к экс-премьеру.
Тимошенко такой ответ не устроил. "Я делаю заявление о том, что я лишена права на последнее слово", - цитирует экс-премьера РИА Новости.
Кириеев вновь предложил Тимошенко выступить с последним словом, однако она вновь отказалась. После этого судья объявил, что суд удаляется в совещательную комнату.
Присутствующие в зале сторонники Тимошенко встретили это объявление криками "позор". Сама экс-премьер призвала своих сторонников к стойкости. "Держитесь!" - заявила она.
Генеральная прокуратура Украины обвиняет экс-премьера в превышении властных полномочий при подписании в 2009 году соглашений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину. Тимошенко была арестована 5 августа. Гособвинение требует приговорить ее к семи годам лишения свободы.