Медведев провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства обсудил с членами СБ различные вопросы внутренней и внешней политики.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Руководитель Администрации Президента Сергей Нарышкин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Анатолий Сердюков, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр внутренних дел Рашид Нургалиев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.