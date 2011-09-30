Дмитрий Медведев обещает кардинально обновить состав правительства

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев пообещал сформировать кардинально обновленное правительство.

Медведев, считающий такой подход принципиально важным, сказал в интервью трем федеральным каналам: «Правительство должно обновляться. Поэтому, если произойдёт так, что граждане России, наши люди, доверят «Единой России» формирование Правительства, то есть проголосуют за «Единую Россию», если наши люди проголосуют за нашего кандидата в Президенты, и это Правительство реально будет сформировано, и это будет поручено мне, – это будет кардинально обновлённое Правительство, Правительство, состоящее из новых людей. И вот это я считаю принципиально важным.

Медведев подчеркнул, что власть должна находить в себе силы все-таки обновляться. И отметил, что такое обновление не должно происходить скачками.

Президент напомнил, что «за последние годы, за последние три года в результате его решений практически половина губернаторского корпуса обновилась». «И это не только люди пенсионного возраста, это очень разные люди. Некоторые из них были назначены буквально за несколько лет или несколько месяцев даже до принятия решения об их отставке. Это должно идти везде: и в губернаторском корпусе, и в милиции, и в муниципалитетах, и, конечно, на уровне федерального Правительства. Правительство нельзя трясти как грушу. Я часто получаю от людей вот такие месседжи: «Немедленно поменяйте этого министра! Как не стыдно? У нас произошла авария, а он до сих пор работает!» Но мы должны понимать, что не все аварии зависят от министров, у нас реально очень непростая ситуация и в промышленности, и в экономике», - сказал в интервью Дмитрий Медведев.