Премьер-министр РФ Владимир Путин не получит китайскую Премию мира. Не получит премию имени Конфуция и канцлер ФРГ Ангела Меркель и один из лидеров тибетского буддизма Панчен-лама, которые также были номинантами. Китайскую премию отменили.

Организатор китайской Премии мира - отдел охраны традиционной культуры и местных промыслов - не имел официального разрешения на ее присуждение, передает РСН. Награждение должно было состояться 9 декабря. Размер премии составлял порядка 15 тысяч долларов. Премия имени Конфуция была учреждена в декабре 2010 года. Ею награждают тех, кто "привержен миру и сделал важный вклад в развитие человечества мирным путем".