Медведев: Семья у меня ко всему привычна

Семья президента России Дмитрия Медведева не обрадовалась новости о продолжении сложной и ответственной работы в российском руководстве после выборов 2012 года.



"Семья у меня ко всему привычна", заявил глава государства в интервью федеральным СМИ. По словам Медведева, его родственники "догадываются, что если состоится все то, о чем мы говорим, если выборы пройдут вот таким образом, если мы получим снова мандат на управление государством и правительством, то они вряд ли будут меня видеть чаще, чем видят сейчас".



25 сентября, выступая на съезде «Единой России», Медведев согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму и предложил премьер-министру Владимиру Путину баллотироваться в президенты России в 2012 году.