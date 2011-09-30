Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2012 год

Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. Дефицит бюджета в предстоящем году прогнозируется на уровне 869 млрд 283,3 млн рублей.



Об этом сообщает Интерфакс. В 2012 году дефицит федерального бюджета России прогнозируется на уровне 869 млрд 283,3 млн рублей (1,5% ВВП), в 2013 году - 1 трлн 4,9 млрд рублей (1,6% ВВП). В 2014 дефицит, по прогнозам правительства, составит 478,453 млрд рублей (0,7% ВВП).



