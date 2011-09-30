Политической партии "Правое дело" опять не повезло с лидером, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его мнению, уход Михаила Прохорова ослабил партию.



""Правому делу", к сожалению, хронически не везет на ответственных лидеров" - заявил глава государства в интервью российским телеканалам. "Потому что всё-таки, как ни крути, но партию ведут к результатам руководители, лидеры партий. А здесь не везет. И, конечно, то, что произошло в последнее время, безусловно, ослабило партию", - сказал Медведев. Также президент напомнил о том, что на предстоящих выборах он возглавляет список партии "Единая Россия". "И поэтому я, конечно, не буду комментировать ситуацию в принципе в партии "Правое дело", их сложности. Но скажу лишь одну вещь: с моей точки зрения - и эта точка зрения совпадает с партийной точкой зрения, а у нас партия, как я сказал на съезде, великодушная - наш парламент должен отражать избирательные предпочтения всех граждан России: взгляды "левых", центра, "правых", консерваторов, демократов", - отметил Медведев.