Владимир Путин посетит Китай с рабочим визитом.

Председатель правительства России Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с рабочим визитом 11-12 октября 2011г. В ходе поездки Путин примет участие в 16 регулярной встрече глав правительств России и Китая.



Также запланирована беседа Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Россия и Китай планируют обсудить широкий круг вопросов экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено совершенствованию структуры взаимной торговли, передает РБК.