Департамент культуры Москвы возглавил Сергей Капков, директор московского ЦПКиО имени Горького. Предыдущий начальник департамента Сергей Худяков ушел в отставку.



Худяков занимал эту должность с февраля 2001 года. Капков - председатель правления фонда "Национальная академия футбола", депутат Государственной думы РФ 4-го и 5-го созывов от партии "Единая Россия". В в марте 2011 года Капков был назначен директором московского ЦПКиО имени Горького, передает РБК. Ради этого он отказался от депутатского кресла.