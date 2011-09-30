Миронов предлагает Зюганову выдвинуть единого кандидата в спикеры Госдумы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил КПРФ выдвинуть единого кандидата на пост спикера Госдумы нового созыва. Геннадий Зюганов однозначного ответа не дал.



По словам Миронова, он предложил коммунистам "сделать самое главное". "Сегодня по закону нельзя идти блоком. Но сегодня можно договориться, чтобы контролировать результаты голосования", - сказал Миронов в прямом эфире программы "Поединок". В свою очередь лидер КПРФ отметил: "Ждем ваших наблюдателей на каждом из 96 тысяч участков". По словам Зюганова, он не верит в то, что результаты выборов предрешены. "Действительно, если организуем эффективный контроль, есть полная реальность победить "Единую Россию" и сформировать правительство народного доверия", - отметил Зюганов.