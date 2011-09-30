Медведев: Пусть люди решат, за кого голосовать

Свое видение ситуации в стране в продолжение тех решений, которые были обнародованы на съезде "Единой России" рассказал президент РФ Дмитрий Медведев в интервью трем главным телеканалам России.

Полностью ответы президента на вопросы руководителей телеканалов – Константина Эрнста (Первый канал), Олега Добродеева (ВГТРК) и Владимира Кулистикова (НТВ) будет показано в пятницу в 20:30.

В анонсе передачи, уже показанном на Первом канале, Медведев утверждает: "Выбор осуществляется народом, и это не пустые слова, это абсолютно так. Любой политический деятель может "пролететь" на выборах, и его политическая сила, и в истории нашей страны, и в истории других стран это неоднократно случалось. Никто ни от чего не застрахован. Какая предопределенность?! Пусть люди решат, за кого голосовать, у кого больше авторитет".