Стало известно, чем займется Кудрин после отставки с поста главы Минфина

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин после отставки с министерского поста сохраняет за собой посты председателя Национального банковского совета и Совета по финансовым рынкам при президенте РФ.

Заместитель главы Минфина Сергей Сторчак на круглом столе, организованном накануне Московской международной финансовой недели, сообщил, что Алексей Кудрин будет плотно заниматься вопросами формирования международного финансового центра России. "Это остается зоной его ответственности", - отметил Сторчак. По его словам , сегодня под председательством Кудрина пройдет заседание НБС: на повестке дня - семь вопросов, в том числе о мониторинге ликвидности капитала и доходности кредитных организаций, использовании ресурсов мониторинга для выявления рисков в деятельности банков, банковских групп, банковского сектора в целом и для осуществления надзора.



Указ, освободивший пост министра финансов, президент РФ Дмитрий Медведев подписал 26 сентября. Ранее 24 сентября в Вашингтоне Кудрин сказал, что не видит себя в правительстве Медведева.