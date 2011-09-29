Набиуллина: Кудрин был высоким профессионалом, но с ним было сложно работать

Отставку вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина прокомментировала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. По словам Набиуллиной, глава Минифина Алексей Кудрин был высоким профессионалом, но с ним было сложно работать.

На вопрос, что будет после ухода Кудрина, глава МЭР ответила: "Политика и приоритеты политики определяются президентом, правительством. Мы будем их реализовывать", предположив, что "возможны какие-то изменения, потому что уходит фигура такого масштаба".

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак накануне Московской международной финансовой недели сообщил, какие посты сохраняет за собой Алексей Кудрин.