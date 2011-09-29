Единороссы сдали в ЦИК для заверения список кандидатов на выборы в Госдуму

Представители руководства "Единой России" передали в ЦИК РФ документы для заверения списка кандидатов партии на думские выборы. В списке максимальное число - 600 кандидатов, распределенных по 80 региональным группам.

В федеральной части списка - одна фамилия. это президент РФ Дмитрий Медведев, который возглавил список по предложению лидера единороссов, премьер-министра РФ Владимира Путина. Именно Путин назвал партию власти "президентской". Напомним, в 2007 году, перед тем как покинуть пост главы государства, он также вел "Единую Россию" на выборы.

Процедуру заверения списков своих кандидатов уже прошли "Яблоко", "Патриоты России" и ЛДПР. "Единая Россия" заверяет списки кандидатов последней из 7 участвующих в выборах партий. Списки из 600 кандидатов обещали сформировать КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, также представленные в парламенте. Но в итоге они передали ЦИК списки - по 595, 585 и 512 кандидатов соответственно. Еще три партии - "Правое дело", "Яблоко" и "Патриоты России", которые не представлены в парламенте и которым предстоит до 19 октября собрать не менее чем по 150 тысяч подписей в свою поддержку, представили в ЦИК списки, состоящие соответственно из 376, 374 и 309 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Процедура заверения необходима для того, чтобы исправить возможные ошибки и неточности перед регистрацией, которая делает партию официальным участников избирательной кампании.