Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отмечает 75-летие (ВИДЕО)

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сегодня отмечает юбилей. Берлускони исполняется 75 лет. Один из самых ярких и неоднозначных действующих политиков современной Европы Сильвио Берлускони свой пост занимает в третий раз с 1994 года, являясь, таким образом, одним из политических долгожителей Италии.

Сильвио Берлускони — председатель Совета министров Италии, предприниматель, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации, владелец футбольной команды "Милан". Один из самых богатых людей страны, медиамагнат и владелец контрольного пакета акций компании "FinInvest".

Берлускони был первым, кто придумал внедрять в жилые комплексы социальную инфраструктуру: школы, детские сады, магазины, кафе или даже церковь. Тогда это было абсолютное новшество. Берлускони даже представили к государственной награде - Ордену Труда. По-итальянски Cavagliere del Lavoro.

Он родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье банковского служащего. В 1961 году с отличием закончил юридический факультет Миланского университета. В 1961 году начал заниматься бизнесом.

В списке самых богатых людей планеты Берлускони занимает 118-ю строчку - 8 миллиардов долларов. Говорят, что он может делать деньги из воздуха.

Сторонник пластической хирургии и профессионального макияжа, Берлускони без грима на публике не появляется. Он еще в юности уяснил: приятная внешность и оптимизм - залог успеха.

Сильвио Берлускони собирается отпраздновать эту дату тихо в кругу семьи.