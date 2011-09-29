Сергей Собянин провел новые кадровые перестановки в департаментах Москвы
29 сентября 2011, 09:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин провел новые кадровые перестановки в столичных департаментах. Градоначальник назначил Олега Агеева заместителем руководителя департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями.
С чиновником заключен служебный контракт сроком на 1 год, передает Интерфакс.
Другим распоряжением Сергея Собянина Георгий Чиженьков утвержден в должности заместителя главы департамента внешнеэкономических и международных связей города. Срок действия служебного контракта - 5 лет.
Алексей Ульянов назначен заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С Ульяновым заключен служебный контракт сроком на 4 года.