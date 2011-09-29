Сергей Собянин провел новые кадровые перестановки в департаментах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел новые кадровые перестановки в столичных департаментах. Градоначальник назначил Олега Агеева заместителем руководителя департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями.



С чиновником заключен служебный контракт сроком на 1 год, передает Интерфакс.



Другим распоряжением Сергея Собянина Георгий Чиженьков утвержден в должности заместителя главы департамента внешнеэкономических и международных связей города. Срок действия служебного контракта - 5 лет.



Алексей Ульянов назначен заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С Ульяновым заключен служебный контракт сроком на 4 года.