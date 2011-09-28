Премьер Путин наградил замглавы администрации Кремля Суркова медалью
28 сентября 2011, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин наградил медалью Столыпина II-й степени первого заместителя главы Администрации Кремля Владислава Суркова. Соответствующее распоряжение о награждении Суркова было подписано 21 сентября.
"За многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить медалью П.А. Столыпина II степени первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Суркова Владислава Юрьевича", - говорится в документе.