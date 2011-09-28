Губернатор Георгий Полтавченко согласился вести единороссов на выборах в ЗакС
28 сентября 2011, 20:40 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге региональное отделение «Единой России» определилось с общегородской частью партийного списка на выборах в ЗакС. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял предложение возглавить единоросов.
Полтавченко, в свою очередь, предложил в тройку лидеров спикера городского парламента Вадима Тюльпанова и актрису драмтеатра имени Комиссаржевской Анастасию Мельниковой, передает "Фонтанка".
Партийцы также сформировали по итогам праймериз избирательный список из 56 человек (включая тройку). На мандаты в Законодательном собрании в числе прочих претендуют все его действующие депутаты, экс-сенатор Владимир Барканов, главный федеральный инспектор по Петербургу Александр Волох, сын Михаила Боярского Сергей, «социальный» вице-губернатор Северной столицы Людмила Косткина.
Выборы в ЗакС Петербурга пройдут 4 декабря.