Медведев обсудил будущий бюджет с и.о. главы Минифина Силуановым (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду, 28 сентября, провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Министерства финансов Антоном Силуановым. Во время беседы Медведев и Силуанов обсудили вопросы работы министерства, ход бюджетного процесса, а также ситуацию в экономике страны в целом, в том числе с учетом макроэкономическим процессов в мире.

По словам Силуанова, вся команда Министерства финансов РФ нацелена на то, чтобы выполнить все планы, заложенные в трехлетний бюджет и одобренные руководством страны. И.о. министра напомнил, что "бюджетная политика определена решениями правительства и президента РФ, поэтому мы, Министерство финансов, их реализуем. Те планы, которые обсуждены в правительстве и одобрены президентом, необходимо выполнять. В 2015 году должны выйти на бездефицитный бюджет".

Силуанов подчеркнул, что увеличение бюджетных расходов может создавать дополнительные риски, поэтому политика министерства – обеспечивать макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета. "Мы не должны увеличивать расходы без соответствующих источников доходов", - отметил он.

Антон Силуанов также сообщил, что в число рисков входит ценовая конъюнктура на нефть и нефтепродукты. По его словам, в бюджет 2012 года заложены "достаточно реалистичные" прогнозные цены на нефть, но, к его сожалению, они волатильны. "Именно поэтому, если ценовая конъюнктура в перспективе будет ухудшаться, ведомство будет искать меры по обеспечению сбалансированности бюджета", - пояснил он. На вопрос по налогам Силуанов заявил: "Повышение налогов имеет место быть только как крайняя мера, это не самое лучшее предложение". он сказал, что в ближайшее время Минфин не планирует готовить предложения по повышению налогов.