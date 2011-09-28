Глава МЧС Шойгу надеется войти в состав нового правительства
28 сентября 2011, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу надеется войти в состав нового правительства.
«Я люблю своё дело, я хочу им заниматься. И если будет доверие, то, естественно, буду с удовольствием продолжать заниматься этим делом», - сказал министр в прямом эфире РСН.
По словам Шойгу, он профильный министр, дорожит тем делом, которым занимается, тем коллективом, который создан за эти годы. Но глава МЧС понимает, что оценивать его работу и принимать решение будет работодатель.