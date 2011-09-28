"Газпром" готов сотрудничать с Еврокомиссией по вопросу о проведении проверок

Представители ОАО "Газпром" прокомментировали проверки в офисах своих европейских дочек. Компания не была проинформирована о наличии каких-либо претензий со стороны Еврокомиссии и поэтому не могла предложить сотрудничество для урегулирования возможных вопросов.

В заявлении российского газового холдинга говорится, что "Газпром" готов оказать поддержку для проведения таких проверок.

Накануне по инициативе Еврокомиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО "Газпром" в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО "Газпром" прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения антимонопольного законодательства ЕС.

Немецкие СМИ пишут о том, что обыски прошли в берлинской и чешской "дочках" российской газовой монополии - " Газпром Германия" и "Вемекс", компании подозреваются в антиконкурентных действиях, в том числе в завышении цен. В том случае, если подозрения еврокомиссаров подтвердятся и будет начато официальное расследование картельного сговора, его участникам грозят штрафы в размере до 10 процентов их годового оборота.