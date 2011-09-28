Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации с 24 сентября 2007 года Татьяна Голикова может возглавить Министерство финансов после мая 2012 года, когда завершатся президентские выборы, и главой государства станет Владимир Путин.

Предположительно, до этого момента сменивший накануне Алексея Кудрина Антон Силуанов, будет пребывать в статусе исполняющего обязанности главы Минфина, пишут "Известия". Источник издания в Белом доме не исключает, что Голикова и Силуанов будут работать в паре, пояснив, что бюджет и межбюджетные отношения - опорные функции ведомства.

По данным газеты, Татьяну Голикову как специалиста по бюджетной политике ценил и бывший министр финансов Алексей Кудрин, заместителем которого являлась она до ухода в Минздравсоцразвития.

"Аргументы недели" сообщали, что Алексей Кудрин ушел в отставку после того, как по итогам съезда "Единой России" заявил, что не готов работать в будущем правительстве Дмитрия Медведева из-за существующих противоречий. Кудрина против увеличения финансирования Министерства обороны. Глава государства счел высказывания главы Минфина некорректными и подписал Указ об отставке.