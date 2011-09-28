Валентина Матвиенко будет вести дневник посещаемости сенаторов на заседаниях

Новый Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена укреплять дисциплину среди сенаторов. Сегодня, завершая пленарное заседание, Матвиенко сообщила сенаторам, что на начальном этапе пленарного заседания присутствовало почти 80 процентов сенаторского состава, но к середине дня (к 13.00) ряды палаты значительно поредели и составляли всего 50 процентов.



Спикер верхней палаты подчеркнула, что формального присутствия на заседаниях быть не должно и не будет. Матвиенко обратила внимание коллег на то, что систематически будет вестись дневник посещаемости сенаторов на пленарных заседаниях.

Эти данные будут переданы в органы государственной власти, которые делегировали своих представителей для работы в Совете Федерации. По итогам года в регионы, откуда направлены сенаторы, будет направляться информация о том, кто сколько заседаний посетил и сколько законодательных инициатив внес.

Матвиенко уже направила одному из членов Совфеда личное письмо по поводу того, намерен ли он участвовать в заседаниях палаты. "Если в ближайшее ответа на это письмо от этого сенатора не будет, то мы будем обсуждать этот вопрос с конкретным субъектом, от которого он направлен в палату, для принятия соответствующих мер", – указала спикер верхней палаты.

Валентина Матвиенко также объявила на заседании о том, что уже подготовлен закон, уравнивающий статус обеих палат парламента.



"В Совете федерации разработан законопроект, который позволяет ликвидировать пробелы в действующем законодательстве в отношении действующих членов Совета федерации", – сказала она, не уточнив, что статус верхней палаты сейчас проигрывает статусу нижней, передает Интерфакс.



Касаясь одобренного сенаторами закона, позволяющего назначать сенаторами депутатов Госдумы, Матвиенко сообщила: "Этот закон укладывается в логику усиления выборности верхней палаты. И здесь нам возразить нечего. И закон касается только тех депутатов, которые избирались по региональным спискам от своего региона".