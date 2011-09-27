«Деловая Россия» представила «Дорожную карту» Плана «Новая индустриализация»

В своей, уже ставшей «программной», речи на ХII съезде всероссийской политической партии «Единая Россия», лидер партии Владимир Путин заявил о создании «не менее 25 миллионов современных рабочих мест».

Появление этого тезиса стало возможным благодаря партнерству правящей партии с общественной организацией «Деловая Россия», чей План «Новая индустриализация» (или Концепция 25Х25) как раз разработан для претворения в жизнь этой масштабной и революционной задачи.

Сегодня (27 сентября 2011 г) председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель совета директоров ЗАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и президент «Деловой России», председатель правления Российской коллегии оценщиков

Александр Галушка представили журналистам «Дорожную карту» Плана Новой Индустриализации «Первые шаги».

Впрочем, первый вопрос от журналистов лидерам «Деловой России» был с просьбой прокомментировать отставку Министра Финансов Правительства РФ Алексея Кудрина. По мнению Бориса Титова, отставка Кудрина прежде всего характеризует смену экономического курса Правительства РФ – от Fire Management (тушение пожара) к менеджменту развития. Хотя это надо было делать гораздо раньше, но «Кудрин проспал тучные годы, а во время кризиса «держал» бюджет – да, не давал «пилить» но и не давал на развитие». В итоге, как заметил Титов, сейчас, на пороге новой волны мирового финансового кризиса, наши фондовые рынки просели намного больше, чем рынки стран БРИК. И это при соразмерности основных макроэкономических показателей. Титов смог вспомнить лишь один неоспоримый и безусловный плюс экономической политики Кудрина – введение экспортной пошлины на нефть и газ.

Солидарен с коллегой в оценке деятельности бывшего министра финансов России и президент «Деловой России» Александр Галушка: «Кудрин – блестящий министр финансов эпохи кризиса с доведенной до абсурда логикой тушения пожара». Галушка надеется, что сейчас, наконец то, в России «произойдет разворот от ориентации на маркоэкономику - «сырьевых рантье», коих в стране всего 10%, к микроэкономике, к 90 процентам предпринимателей России, к «малому» бизнесу».

Конкретные шаги по развороту от «сырьевого бюджета к бюджету инвестиций, направленных в итоге на расширение налоговой базы страны» расписаны в презентованной на брифинге Дорожной карте. Кстати, Борис Титов проинформировал журналистов о том, что Дорожная карта, разумеется, передана председателю правительства РФ Владимиру Путину «лично в руки».

«Деловая Россия», из более чем 200 предложенных, отобрала 25 пилотных проектов. Широкая география, различные сектора экономики – от экологического туризма до микроэлектроники, от деревообработки до авиастроения, от плодоовощной продукции до производства инновационных композитных материалов. Эти 25 опорных проектов и должны проторить дорожку к созданию к 2025 году 25 миллионов рабочих мест.

В Дорожной карте выделены приоритетные сектора для инвестиций, к примеру, импортозамещение и глубокая переработка российского сырья, машиностроение, сельское хозяйство и жилищное строительство.

Естественно, столь глобальный проект Новой индустриализации требует реализации системных решений и конкретных практических шагов на уровне государства. Все они, разумеется, подробно расписаны и обоснованы в Дорожной карте. Но, пожалуй, главное и принципиальное условие «очаговой», кластерной индустриализации страны по Дорожной карте «Деловой России» – независимость от местных административных властей (пример – Сколково). Руководители «Деловой России» привели такие интересные цифры: в 53 регионах России при субъектах федерации созданы т.н. Корпорации Развития, но реальное «развитие», реальные дела показывают не более 10% из них. Остальные 90 процентов – просто еще один барьер на пути развития малого бизнеса. Поэтому «Деловая Россия» и предлагает для реализации Концепции 25Х25 создать при Правительстве РФ специальные институты управления, называемые (пока условно) Администрации Развития.