Грузинские парламентарии пошли в рукопашную: за правду бьют?

В Тбилиси в грузинском парламенте во вторник произошла драка. Представитель парламентского большинства Акакий Бобохидзе ударил в лицо представителя партии "Единство во имя демократии" Петра Мамрадзе.

Представительпартии бывшего премьер-министра Зураба Ногаидели Мамрадзе на сессии парламента с трибуны сделал заявление о 27 сентябре - дне падения Сухуми и потери Абхазии. В событиях августа 2008 года он обвинил Саакашвили, назвав их "грузинской провокацией", за что получил удар в лицо от Бобохидзе, не успев закончить фразу

В дело вмешались другие депутаты, которые оттащили разъяренного Бобохидзе от Мамрадзе, , сообщает apsny.ge.

Ситуацию удалось разрядить, а потерпевшему оказали медицинскую помощь.