Кудрин решил уйти в отставку, но заявление подать не успел: Путин опередил

Первый вице-премьер, глава минфина Алексей Кудрин был отправлен в отставку по представлению главы правительства РФ, а не уволился по собственному желанию, сообщила в понедельник пресс-служба президента России.

"Сам министр финансов заявления (об отставке) не подавал. Президент Дмитрий Медведев подписал указ (об отставке главы Кудрина) в соответствии с действующей процедурой по представлению премьер-министра Владимира Путина", – сказала пресс-секретарь президента Наталья Тимакова Интерфаксу вечером 26 сентября.

Формулировку причины отставки в представлении премьера она не указала.

Напомним, на заседании комиссии по модернизации Медведев потребовал от Кудрина подписать заявление об отставке, если Кудрин не согласен с действующим курсом президента и правительства. Кудрин на это ответил, что ему необходимо посоветоваться с премьер-министром Владимиром Путиным.

Через несколько часов после этого заседания Тимакова сообщила, что Кудрин отправлен в отставку указом Медведева. Одновременно с этим Кудрин сказал, что он написал заявление об увольнении.

В скором времени после сообщений об увольнении Кудрина, в 19.50 на сайте президента была опубликована стенограмма заседания комиссии по модернизации и информация о том, что "Дмитрий Медведев подписал Указ об отставке Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина", текста указа, против обыкновения, не было. К утру появится.

Как полагали политологи до последнего момента, в конфликте между Кудриным и Медведевым премьер-министр Владимир Путин может занять позицию министра финансов. Кудрин работал на своей должности, начиная с первого президентского срока Путина.