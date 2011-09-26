Премьер Испании устал от забастовок: парламент распущен, выборы пройдут в ноябре

Родригес Сапатеро, премьер-министр Испании, где второй год продолжаются массовые акции протеста и забастовки, объявил о роспуске парламента страны и назвал дату досрочных выборов - 20-е ноября.

Такое решение, по словам Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, позволит новому правительству проводить более эффективную политику, поскольку у него будет больше времени на разработку экономических реформ,

Свое решение он объяснил необходимостью правительства сосредоточиться на экономических проблемах, в числе которых – чрезвычайно высокий уровень безработицы.

Сейчас общий уровень безработицы в Испании достигает 21%. Среди молодежи без работы остается каждый второй.

Как ожидается, уже 13 декабря новый парламент сможет начать свою работу, сообщает Associated Press.

Действующий премьер-министр занимает свой пост в течение восьми лет. Сапатеро еще в июле заявлял о том, что он не будет участвовать в выборах.