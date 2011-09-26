Президента Йемена вылечили после покушения, он хочет уйти в отставку добровольно

Президент Йемена готов принять план, предложенный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В воскресенье в первом выступлении после возвращения на родину он призвал к скорейшему проведению выборов.

Али Абдалла Салех заявил, что намерен передать власть в стране своему преемнику, для того, чтобы прекратить продолжающиеся демонстрации против его правления, сообщает BBC.

Президент Йемена проходил курс лечения в Саудовской Аравии, после того как он было тяжело ранен в июне, после нападения на его резиденцию.