Пакистанский генерал возмущен обвинением США в связи правительства с талибами
25 сентября 2011, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Генерал Халид Шамим Вин, глава вооруженных сил Пакистана выразил обеспокоенность в связи с обвинениями со стороны США, согласно которым Пакистан, через подставные организации, направляет в Афганистан экстремистов.
Во время встречи в Исламабаде в воскресенье со своим американским коллегой генералом Джемсом Маттисом, генерал также сказал, что мир в регионе может быть достигнут только путем сотрудничества и доверия всех заинтересованных сторон.
Власти Пакистана в особенности возмущены заявлениями США, что у них есть связи с фракцией талибов, известной под названием "сеть Хаккани".