Пакистанский генерал возмущен обвинением США в связи правительства с талибами

Генерал Халид Шамим Вин, глава вооруженных сил Пакистана выразил обеспокоенность в связи с обвинениями со стороны США, согласно которым Пакистан, через подставные организации, направляет в Афганистан экстремистов.

Во время встречи в Исламабаде в воскресенье со своим американским коллегой генералом Джемсом Маттисом, генерал также сказал, что мир в регионе может быть достигнут только путем сотрудничества и доверия всех заинтересованных сторон.

Власти Пакистана в особенности возмущены заявлениями США, что у них есть связи с фракцией талибов, известной под названием "сеть Хаккани".