Пресс-секретарь президента: еще не время обсуждать состав правительства

Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова выразила недоумение по поводу попыток комментировать будущий состав правительства или возможные предположения о том, кто войдет, а кто не войдет в состав кабинета министров.

"Несмотря на те предложения, которые были озвучены в субботу на съезде "Единой России", президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин продолжают выполнять свои конституционные обязанности", - заявила Тимакова. "Впереди поставлены ясные задачи - это кампания по выборам в Госдуму, а затем - по выборам президента России и только потом можно будет говорить о том, какие именно изменения произойдут в составе и структуре правительства и администрации главы государства", - уточнила она.

Тимакова еще раз напомнила, что никто никому пока предложений о будущей работе не делал, и переговоры не ведутся. Пресс-секретарь президента попросила федеральных чиновников продолжить выполнять свои прямые обязанности. И добавила, что те, кто будет продолжать манипулировать общественным мнением, вынуждены будут сменить работу, сообщает Интерфакс.