Прохоров исключен из комиссии по модернизации указом президента

Президент Российской федерации Дмитрий Медведев подписал Указ «О внесении изменений в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 579».

Своим Указом президент исключил М.Д.Прохорова, Л.Д.Реймана и Н.В.Фёдорова из состава Комиссии, включив в него О.М.Бударгина, В.Ф.Вексельберга, Н.И.Касперскую и Ю.М.Урличича. Как сообщается в тексте указа, изменения в кадровом составе произведены в рамках ротации.