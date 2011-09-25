Шувалов дезавуировал заявление Кудрина об отказе работать в новом правительстве

Вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах медиа форума "Единой Россия" опроверг заявление министра финансов Алексея Кудрина об отказе войти в будущее предполагаемое правительство под руководством Дмитрия Медведева.

«Кудрин останется в руководящей команде после президентских выборов в марте 2012 года», - не сомневается Шувалов. «Безусловно, он останется в команде», добавил вице-премьер, общаясь с журналистами в кулуарах медиа-форума партии "Единая Россия", сообщает Интерфакс.

Как утверждает Шувалов, у Кудрина обязательно будет возможность и дальше укреплять экономику и финансовую систему страны. «У него будет возможность укреплять экономику и финансовую систему страны в любой конфигурации, которая будет определена им и руководителями», - добавил вице-премьер.