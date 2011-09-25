Кудрин заранее отказался от поста в новом правительстве Медведева

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что не собирается оставаться в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев. Он заранее готов отказаться от поста ввиду разногласий с будущим составом кабинета.

"Я не вижу себя в новом правительстве", - сказал Кудрин. "Дело не только в том, что мне никто и не предлагал, но, я думаю, что те разногласия, которые у меня есть, они не позволяют мне идти в это правительство", - добавил министр финансов, комментируя вероятное приглашение в новый кабинет, сообщает Интерфакс.

Кудрин полностью исключил для себя любые варианты вхождения в новое правительство Медведева, он даже не рассматривает такую перспективу.