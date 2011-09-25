Дмитрий Песков: Несогласные с тандемом лидеров покинут команду

Пресс-секретарь премьера-министра РФ Дмитрий Песков заявил, что тандем лидеров России Дмитрия Медведева и Владимира Путина стратегически един, а несогласные с их подходом покинут команду.

"Тандем однозначно продемонстрировал единство. Да, между ними возможны тактические нюансы и расхождения, но стратегически они едины. Есть кто-то, кто не согласен со стратегическими подходами тандема. Он уйдет из команды", - сказал Дмитрий Песков в интервью "Русской службы новостей".

По его словам, "будет качественно новое правительство, о чем говорил президент и премьер-министр".

"Качественные изменения произойдут, но элементы тандемности безусловно сохранятся", - уточнил пресс-секретарь.