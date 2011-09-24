Янукович хочет быть рядом с российским руководством

Президент Украины Виктор Янукович приехал в Россию для того, чтобы в день проведения съезда партии "Единая Россия" "быть рядом" с российским руководством.



"Я принял Ваше приглашение и приехал для того, чтобы в этот символический день для России, я уверен, и для Украины, быть рядом с Вами", — цитирует "Интерфакс" обращение Януковича к президенту РФ Дмитрию Медведеву в ходе их встречи в резиденции Завидово.

Встреча началась без российского премьера Владимира Путина. Он присоединился к встрече глав государств минут через двадцать, прилетев в "Завидово" на вертолете.

Медведев призвал своего украинского коллегу обсудить наиболее сложные проблемы двусторонних отношений, включая энергетическое сотрудничество, пограничные вопросы и ряд других рабочих вопросов, сообщает www.rosbalt.ru. Свою встречу с украинским коллегой глава российского государства начал с того, что проинформировал Януковича о последних событиях российской политической жизни.



