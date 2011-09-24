Прохоров не вошел в список званных на заседание комиссии при президенте РФ
24 сентября 2011, 17:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российский бизнесмен и политик Михаил Прохоров, вопреки обыкновению, не получил приглашения на очередное заседание комиссии по модернизации при президенте РФ, которое состоится в понедельник в Димитровграде.
В офисе президента ООО "Группа ОНЭКСИМ" в субботу указали, что "пока Михаила Дмитриевича об исключении из состава комиссии официально никто не уведомил", сообщает "Интерфакс".
Тем не менее, СМИ полнятся слухами о том, что объявление об исключении Прохорова из состава Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России может быть сделано в воскресенье, связывая неприглашение Прохорова с его шумным выходом из партии " Правое дело".