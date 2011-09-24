Сергей Миронов заявил от имени "Справедливой России", что его партия не поддержит кандидата в президенты, которого выдвинет "Единая Россия". Он был не очень готов к выдвижению Владимира Путина кандидатом, это стало для него неожиданностью.

"Мы неоднократно говорили, и хочу сказать еще раз, что кандидата, которого выдвинет "Единая Россия", мы официально поддерживать не будем", - сказал Миронов. Комментируя выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, он добавил, что ожидал сюрпризов от съезда «Единой России», но не таких, сообщает Интерфакс.