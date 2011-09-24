Съезд «Единой России» единогласно утвердил программу партии

Вице-спикер Госдумы Олег Морозов предложил в качестве предвыборной программы утвердить выступления президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра России Владимира Путина. Съезд поддержал предложение.

"Я думаю, что по реакции этого 11-тысячного зала вы увидели, какую поддержку оказывает съезд тем положениям, которые прозвучали в выступлениях, по сути программных положениях", - сказал в своей речи Морозов на съезде партии "Единая Россия", сообщает Интерфакс.

Он предложил считать текст выступлений программой, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, и участники съезда его поддержали.