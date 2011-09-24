Геннадий Зюганов назвал тройку лидеров списка КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал десять кандидатов, которые возглавят партийные списки партии на парламентских выборах, которую предстоит утвердить съезду, проходящему в Подмосковье. Он рассчитывает, что съезд их поддержит.

Вторым номером в списке был назван адмирал Владимир Комоедов, охарактеризованный Зюгановым, как блестящей профессионал и уважаемый среди военных человек. На третьей позиции оказался секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, возглавляющий молодежное движение партии. Во главе списка, конечно же, сам Геннадий Зюганов, сообщает Интерфакс.