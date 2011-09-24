Медведев предложил поддержать Путина в качестве будущего президента

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал "Единую России" поддержать кандидатуру премьер-министра страны Владимира Путина в качестве будущего президента России. Сам он согласился возглавить список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

Путин обратился к президенту с предложением возглавить список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, и Медведев принял его. В ответ он заявил: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны", сообщает Интерфакс.