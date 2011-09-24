Путин: мы с президентом договорились, что делать после выборов

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что договоренность о том, что делать после выборов с Дмитрием Медведевым, достигнута. Будущая структура власти уже обсуждена и согласована.

Премьер-министр, лидер «Единой России» Владимир Путин и президент России Дмитрий Медведев прибыли на съезд в Лужники. Они вместе вошли в зал, где в субботу проходит съезд "Единой России", сообщает Интерфакс.

"Мы знаем, что от президента Российской Федерации, от председателя правительства ждут предложений о структуре власти, конфигурации властных полномочий после выборов, ждут от нас соответствующих предложений. Хочу прямо сказать: договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнута", - заявил Путин, выступая на съезде.