Съезд КПРФ: выпрямим зигзаги истории и обойдем Единую Россию на выборах

В Подмосковье начался предвыборный съезд КПРФ. На съезде лидер коммунистов Геннадий Зюганов представляет предвыборную программу. Главной задачей коммунисты считают победу над «Единой Россией» на выборах в Думу.

В проекте постановления съезда ставится цель-максимум – одержать победу над «Единой Россией» на предстоящих выборах в Государственную Думу шестого созыва, сообщает Интерфакс.

"Мы выпрямим зигзаги истории, наш народ достоин того, чтобы жить в великом и социалистическом отечестве. Наши лозунги: "От политики обороны - к всенародному наступлению!", "Политика большинства - курс на победу", - такие масштабные задачи ставят перед собой коммунисты.

На съезд прибыл в качестве гостя глава Центрального избирательного комитета РФ Владимир Чуров.