Лавров призвал Сирию немедленно начать реформы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от правительства Сирии немедленно приступить к реформам, чтобы успокоить народ. Реформы были обещаны и давно ожидаются населением Сирии, но их воплощение в жизнь задерживается и провоцирует народное возмущение.

Лавров выступил на встрече глав МИД государств БРИКС, состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке,

Он подчеркнул необходимость безотлагательного проведения объявленных правительством Сирии реформ с тем, чтобы население почувствовало реальную отдачу от декларированных преобразований, сообщает Интерфакс.