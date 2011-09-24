Прохоров не получил приглашение на президентскую комиссию по модернизации

Михаил Прохоров не получил приглашение на 26-е заседание президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. Полное отлучение Михаила Прохорова от комиссии возможно только по указу президента.

Как пишет газета "Коммерсант", на заседание не пригласят только Михаила Прохорова, все остальные члены комиссии, в том числе и заместитель ее председателя Владислав Сурков, примут участие в заседании.

Источник в окружении предпринимателя предположил, что это можно расценить как "показательную порку".

В Кремле и самой комиссии участие или неучастие Михаила Прохорова в предстоящем заседании не комментируют.