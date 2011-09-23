Дмитрий Медведев уволил двух генералов МЧС
23 сентября 2011, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев уволил двух генерал-майоров Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Своим указом Медведев освободил от занимаемых должностей и уволил с военной службы генерал-майора Валерия Акимова, а также генерал-майора Петра Орешникова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.