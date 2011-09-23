Владимир Путин возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму

Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Государственную Думу возглавит Владимир Путин. "Единороссы" проголосуют за свой избирательный список во второй день работы съезда партии - в субботу. Съезд партии власти начинает свою работу в Гостином дворе в пятницу. По данным Интерфакса, фамилия Путина будет единственной в федеральной части избирательного списка «Единой России».