Саакашвили раскритиковал Россию во время выступления в ООН

Президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал Россию во время своего выступления в четверг на 66-й сессии Генассамблеи ООН. Саакашвили обвинил Россию в «оккупации грузинской территории».



Также президент Грузии утверждал, что Россия «вместо диалога напрямую организует и контролирует теракты и атаки, совершаемые различными международными игроками». При этом Саакашвили пытался столкнуть Россию с другими государствами бывшего СССР, в частности с Украиной. «Холодная война закончилась, но эмбарго, шантажи и жестокий диктат все еще используются против Украины, Молдавии и Белоруссии», — цитирует грузинского лидера РИА Новости.