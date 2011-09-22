Спикер СФ Валентина Матвиенко вошла с Совбез РФ

В четверг президент России Дмитрий Медведев подписал указ о включении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в состав Совета безопасности РФ.



"Наконец-то в нашем мужском коллективе появится женщина. Это очень радостно осознавать", - цитирует президента РФ РИА Новости.



Согласно подписанному указу президента, Валентина Матвиенко вошла в Совет Безопасности и стала его постоянным членом. Помимо нее, в Совбез РФ входят еще 9 человек. Не считая председателя СБ РФ Дмитрия Медведева, в Совбез России входят: премьер-министр страны Владимир Путин, министры Сергей Лавров, Рашид Нургалиев и Анатолий Сердюков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, глава администрации президента Сергей Нарышкин и секретарь Совета Николай Патрушев.



Валентина Матвиенко стала членом Совбеза РФ на следующий день после избрания ее спикером верхней палаты парламента.



