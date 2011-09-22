Григорий Явлинский собирается баллотироваться в президенты РФ при условии, если его партия "Яблоко" пройдет в Госдуму на декабрьских выборах, передает радиостанция "Эхо Москвы".



По словам политика, партия "Яблоко" на парламентских выборах может получить около 15%, если 4 декабря явка избирателей составит не менее 70%.



В настоящее время Григорий Явлинский является первым номером в общефедеральном списке "Яблока". По его словам, если партия преодолеет барьер прохождения в Госдуму, он возглавит парламентскую фракцию. Однако если "Яблоко" пройдет только в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, политик готов работать рядовым депутатом в городской думе Северной столицы.



В первую тройку федерального списка "Яблока", кроме Григория Явлинского, также вошли: председатель партии и ее московского регионального отделения Сергей Митрохин, член политического комитета партии, член-корреспондент и советник Российской академии наук Алексей Яблоков.



Напомним, на выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года планируют принять участие все семь российских партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Правое дело", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" и "Патриоты России". Для прохождения в нижнюю палату парламента партиям необходимо будет преодолеть 7-процентный барьер.